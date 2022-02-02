НАБУ опублікувало записи розмов "слуги" Кузьміних, якого викрили на хабарі

НАБУ опублікувало фрагменти оперативних матеріалів у справі нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тис. гривень неправомірної вигоди, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.

"За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся. Нардеп пообіцяв сприяння, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету" , — розповіли у відомстві.

Там зазначили, що першим об’єктом такої співпраці стало комунальне підприємство "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка", яке за допомогою Кузьміних закупило медичне обладнання на 40 млн грн. Нардеп сказав, що за цю співпрацю він хоче 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів нардеп попросив передати йому 30% від суми договору — 558 тис. грн.

"Як встановило слідство, нардеп планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн. грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн)" , — підкреслили в НАБУ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро викрило депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних на хабарі 558 тисяч гривень. За даними слідства, він отримав гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею Житомирської області.

НАБУ та САП заявили, що Кузьміних проігнорував уже три повістки на допит у справі про медичні махінації. Сам нардеп повідомив, що не ховається.

2 лютого він попросив тимчасово виключити його із фракції "Слуга народу" на час слідства.