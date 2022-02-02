Путін знову заговорив про "русский мир"

Путін знову заговорив про "русский мир"

Глава Кремля Володимир Путін наполягає на необхідності зміцнення "русского мира", повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив сьогодні під час церемонії вручення державних нагород у Кремлі.

Путін запевняє, що "русский мир" — величезний і багатоликий, що включає безліч конфесій та національностей".

"Не ми його створювали. Наша місія полягає у тому, щоб зміцнювати його, розвивати та робити його привабливим для наших громадян, для всього світу. І ми можемо це робити і робимо це", — сказав Путін.

Нагадаємо, у лютому 2021 року у Кремлі назвали Україну нібито частиною "русского мира". Російській владі не подобається заперечення цього з боку України.

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