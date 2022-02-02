Путін знову заговорив про "русский мир"

Глава Кремля Володимир Путін наполягає на необхідності зміцнення "русского мира", повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив сьогодні під час церемонії вручення державних нагород у Кремлі.

Путін запевняє, що "русский мир" — величезний і багатоликий, що включає безліч конфесій та національностей".

"Не ми його створювали. Наша місія полягає у тому, щоб зміцнювати його, розвивати та робити його привабливим для наших громадян, для всього світу. І ми можемо це робити і робимо це" , — сказав Путін.

Нагадаємо, у лютому 2021 року у Кремлі назвали Україну нібито частиною "русского мира". Російській владі не подобається заперечення цього з боку України.