Кияни почали масово купувати львівську нерухомість

У січні цього року кияни почали масово купувати нерухомість у Львові. Загалом продаж нерухомості у Львові минулого року збільшився на 15-20% порівняно з роком раніше, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла директорка із розвитку бізнесу девелоперської компанії Avalon Анастасія Давидова. За її словами, насамперед кияни цікавляться готовими квартирами. Придбати їх вони хочуть як під оренду, так і для власного проживання.

Давидова таку ситуацію пояснює тим, що минулого року було зафіксовано значний потік платоспроможних туристів. Також це відбувається на тлі напруженої ситуації в країні.

Крім того, спостерігається і підвищений інтерес до покупки квартир у новобудовах Львова. Цим часто цікавляться мешканці інших міст-мільйоників. Також багато IT-фахівців з Білорусі розглядають Львів як місто для покупки нерухомості.