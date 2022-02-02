Газопровід "Ямал-Європа" повністю зупинено

Постачання природного газу між Польщею та Німеччиною по російському газопроводу "Ямал-Європа" 2 лютого було повністю припинено, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані німецького мережевого оператора Gascade.

Росію звинувачували в умисній зупинці поставок газу і сприянні підняттю цін до рекордного рівня. У тому числі для того, щоб посилити тиск на регулюючі органи Німеччини з метою якнайшвидшої сертифікації нової гілки "Північного потоку-2", яка збільшить потоки російського газу в Європу. Росія відкинула ці претензії.

Газ по газопроводу Ямал, який зазвичай йде на захід до Німеччини, з 21 грудня працює в реверсивному режимі і йде на схід до Польщі.

Очікувалося, що постачання газу повернуться до свого звичайного режиму експорту на захід після того, як "Газпром" забронював транзитні потужності.

Але, приблизно через годину прокачування в західному напрямку рано вранці в середу, платформа Gascade показала, що трубопровід зупинився в обох напрямках.