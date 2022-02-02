Україна отримає ще більше зброї від міжнародних партнерів - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсує, що Україна отримає ще більше зброї від міжнародних партнерів, повідомляє УНІАН.

Про це Кулеба сказав журналістам.

"Зброї буде ще більше. Там у нас є дуже позитивна динаміка. І це теж велика відмінність між зараз і 2014 роком. Минулого року безпрецедентна допомога - 650 мільйонів доларів Сполучені Штати надали військової підтримки Україні. Ніколи до цього за один рік на таку суму, вони нам не допомагали. Інші країни ухвалюють рішення про надання нам конкретної оборонної зброї. Деякі країни у процесі визначення, що саме вони можуть надати. Тому я можу підтвердити, що зброї буде ще більше. Україна буде ще сильнішою і відповідно бажання у Росії нападати буде меншим" , - сказав Кулеба.

Раніше Кулеба висловив думку, що тонни зброї, які Україна отримує від країн Заходу, посилюють переговорну позицію у відносинах з Російською Федерацією, аби не допустити війни.