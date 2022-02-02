Вчені закликають світ відмовитися від м'яса

Третина вуглекислого газу, що потрапляє в атмосферу з моменту зародження тваринництва – результат розчищення земель для випасання худоби та вирощування кормів, повідомляє Корреспондент.

Вчені вважають, що людству необхідно скоротити вживання м'яса, оскільки його виробництво може суттєво уповільнити глобальне потепління.

Зазначається, що в разі виключення із раціону продуктів тваринництва, позитивний результат світ побачить уже протягом наступних 20-50 років. Саме цей термін є критичним для клімату.

Зазначається, що сьогодні на тваринництво припадає близько 16% щорічних викидів парникових газів. Однак третина вуглекислого газу, що потрапляє в атмосферу з моменту зародження тваринництва, - результат розчищення земель для випасання худоби та вирощування кормів.

Крім того, велика рогата худоба надає 80% негативного ефекту на клімат від усього тваринництва.

Вчені з'ясували, що 15-річна поетапна відмова від м'яса зможе усунути близько третини викидів метану у світі та дві третини викидів закису азоту.

Раніше в ООН заявили, що людство для виживання має змінити підходи до сільського господарства та відмовитися від м'яса.