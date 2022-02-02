Політолог розповів про "чергування" світових лідерів щодо України

Зараз у низці держав встановлено "чергування" щодо України, щоб у Києві постійно перебував хтось зі світових лідерів чи міністрів закордонних справ, повідомляє УНІАН.

"Чергування" розписано для того, щоб стримувати Російську Федерацію, розповів політолог Олег Саакян в ефірі телеканалу "Дім".

За словами співрозмовника, поки в столиці України знаходяться іноземні дипломати, очільники МЗС різних європейських країн, "набагато складніше створити картинку, що це нібито Київ обстріляв, що це Київ провокував і т. д.".

Експерт додав, що "це один з елементів стримування".

"Пам'ятаємо, як свого часу візит президентів в Тбілісі в найспекотніші дні російсько-грузинської війни фактично врятував Тбілісі від інтервенції Росії в столицю, коли вона зупинилася прямо в передмісті Тбілісі. Так само приблизно і зараз..." , – вважає Саакян.

Нагадаємо, 30 січня Україну відвідала міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, 1 лютого до Києва прилетів прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а 3 числа до столиці України має прибути президент Туреччини Реджеп Ердоган.