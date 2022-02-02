Голову партії "Голос" Кіру Рудик викликають на допит до ДБР

Голову партії "Голос" Кіру Рудик викликають на допит до Державного бюро розслідувань. Народний депутат розкрила причину виклику на допит. Можливо, це сталося через питання до господарчої діяльності партії, повідомляє УНІАН.

"Вперше в житті я йду на допит в ДБР як свідок. Справа стосується діяльності партії "Голос", яку відкрили, як кажуть самі слідчі, за інформацією в соцмережах про те, що є, можливо, питання до господарської діяльності партії" , - повідомила Рудик.

Вона нарікає, що ДБР "активно взялось за опозицію", і що бюро "працює виключно проти тих, хто критикує владу".