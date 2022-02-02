Валютний ринок середи: підсумки дня

Вчорашнє зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку знову змінилося падінням. Причому, навіть без участі Національного банку.

Важко сказати, що сьогодні стало головною причиною чергового етапу зміцнення гривні. Можливо, реакція на падіння долара у світі, що продовжується, і, як наслідок, зміцнення інших валют - євро і російського рубля. Але сьогодні покупці різко знизили обсяги заявок, натякаючи на те, що поточні котирування надто високі. Експортери, яким терміново була потрібна гривня, були змушені йти на поступки. В результаті цінник на покупку протягом дня знизився з 28,435 до 28,27 гривень.

Закрили основну фазу торгів середи на 12,8 копійок на купівлі та на 13,5 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,40/28,50 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися з тим самим спредом 10 копійок, що й у вівторок. Перші дві угоди на суму 1 млн. доларів за ціною 28,40 гривень пройшли о 9:12. Початок торгів був дуже схожий на вчорашній день. Спочатку покупці поспішали закрити свої заявки; їхній попит підштовхнув котирування вгору, до позначки 28,435 гривень на покупці (до речі, вчорашній максимум був таким самим). Учасники торгів припустили, що частина коштів, отриманих від погашення ОВДП, буде направлена на міжбанківський валютний ринок, що призведе до ще більшого зростання курсу долара. Але як виявилось пізніше, сьогодні долар ніхто купувати не поспішав. Зростання припинилося, а потім котирування почали знижуватися. Якийсь час торгівля йшла в діапазоні 28,38-28,41 гривні, але до обідньої перерви покупці закінчилися. Долар почав падати: спочатку повільно, а потім усе швидше. Незадовго до завершення торгів небагато банків-спекулянтів, що залишилися на ринку, виставляли заявки на покупку в районі 28,20-28,23 гривень, ніж остаточно деморалізували продавців.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,282/28,30 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,2905.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні знизився на 68,3 млн. порівняно з вівторком і склав 163,7 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,4032 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,4032 гривень. Офіційний курс долара на 3 лютого встановлено на позначці 28,3876 гривні за долар, зростання на 6,96 копійок.

встановлено на позначці 28,3876 гривні за долар, зростання на 6,96 копійок. Офіційний курс євро на 3 лютого встановлено на позначці 32,1419 гривень за євро, зростання на 25,44 коп.

Курс готівкового долара сьогодні змінювався вкрай динамічно. Вранці столичні оптові обмінники продавали готівкового "американця" по 28,37-28,38 гривень. Потім на короткий час долар подорожчав до 28,42-28,43 гривні. До обіду цінник опустили до 28,35 гривні, а до 17:00 у Києві можна було купити велику суму американської валюти по 28,25 гривні. Тобто. зрештою, за день долар подешевшав на 12 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1297 долара. В результаті зростання євро, що триває третій день, сьогодні досяг позначки 1,1328 долара, піднявшись від річного мінімуму на 208 пунктів, і тільки до вечора дещо скоригував своє зростання. Євро зміцнюється, оскільки інфляція в Єврозоні піднялася до нового рекордно високого рівня минулого місяця, всупереч очікуванням великого падіння, і тепер Європейському Центробанку треба буде замислитися про підвищення своєї ставки за ФРС. Ціна готівкового євро спочатку виросла синхронно зі зростанням на FOREX, а надвечір повернулася до вихідного рівня, падаючи разом з готівковим доларом. Вранці його продавали за 31,95-32,00 гривень; в обід цінник підняли до 32,05 гривень, а надвечір – знову опустили до 31,95 гривень.

"Американські гірки" нагадує сьогодні і графік російського рубля до долара. Сьогодні вдень в результаті зміцнення, що триває, рубль досяг позначки 75,70 руб/$, але до вечора вже встиг подешевшати до 76,45 руб/$. Готівковий рубль, який учора подорожчав до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів, сьогодні зберіг ту ж ціну: рубль зміцнювався паралельно з гривнею і, схоже, з однаковою швидкістю.