Україна отримає першу партію ліків від Covid вже цього тижня

Міністерство охорони здоров'я очікує поставку перших 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір» для лікування COVID-19 в суботу, 5 лютого, повідомляє Укрiнформ.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Очікуємо першу поставку 60 тис. курсів у суботу препарату «Молнупіравір», який був законтарктований нами. Це противірусний препарат прямої дії", - сказав Ляшко.

Він додав, що до регіонів вже було доставлено першу партію препарату Ремдесевір для лікування COVID-19.