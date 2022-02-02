Україна отримає першу партію ліків від Covid вже цього тижня

Україна отримає першу партію ліків від Covid вже цього тижня

Міністерство охорони здоров'я очікує поставку перших 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір» для лікування COVID-19 в суботу, 5 лютого, повідомляє Укрiнформ.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Очікуємо першу поставку 60 тис. курсів у суботу препарату «Молнупіравір», який був законтарктований нами. Це противірусний препарат прямої дії", - сказав Ляшко.

Він додав, що до регіонів вже було доставлено першу партію препарату Ремдесевір для лікування COVID-19.

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