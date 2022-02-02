НАТО розглядає можливість відправки додаткових військ на південний схід Альянсу
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення США направити додаткові війська до Німеччини, Польщі та Румунії на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що Альянс розглядає можливість відправити додаткові війська на південний схід флангу НАТО, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Столтенберг підкреслив, що введення військ США посилить стримування і оборону НАТО.
"Ми підвищили готовність Сил реагування НАТО і розглядаємо можливість відправки додаткових бойових одиниць на південний схід Альянсу. Наші поставки носять оборонний характер і пропорційні", - заявив Столтенберг.
Він додав, що Північна Америка і Європа об'єднуються в рамках НАТО і сповнені рішучості зберігати силу загального стримування і оборони.