Рівень води у світовому океані виріс через танення льодовиків

Вчені стверджують, що цієї кількості води цілком достатньо, щоби територію США затопити на півметра, повідомляє Корреспондент.

Танення льодовикового щита Гренландії підвищило рівень світового океану на 1,2 см. Такого показника досягнуто за останні 20 років.

Відповідні зміни зауважила супутникова місія GRACE.

Зазначається, що з квітня 2002 року льодовиковий щит втратив близько 4700 гігатон льоду. А одна гігатонна, в еквівалентному співвідношенні, становить один мільярд тонн.

Як відомо, льодовиковий щит Гренландії займає чотири п'ятих площі найбільшого острова Землі. Більшим за нього є тільки Антарктичний.

Зазначається, що Гренландія найбільше постраждала від змін клімату, які призвели до катастрофічного підвищення температури в Арктиці.

Нагадаємо, вчені закликають світ відмовитися від м'яса. З їхніх слів, це допоможе уповільнити глобальне потепління.