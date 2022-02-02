ОПЕК+ у березні збільшить видобуток нафти

Міністри країн-членів Організації експортерів нафти (ОПЕК) та держав, що не входять до неї, погодили збільшення видобутку нафти у березні на 400 тисяч барелів на добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Організації.

"Підтвердити план коригування видобутку і механізм щомісячного коригування видобутку... і рішення збільшити щомісячний загальний видобуток на 0,4 млн барелів на добу в березні 2022 року відповідно до графіка, що додається" , — сказано в повідомленні.

У січні ціни на нафту підскочили до максимуму з жовтня 2014 року.