ОПЕК+ у березні збільшить видобуток нафти
Міністри країн-членів Організації експортерів нафти (ОПЕК) та держав, що не входять до неї, погодили збільшення видобутку нафти у березні на 400 тисяч барелів на добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Організації.
"Підтвердити план коригування видобутку і механізм щомісячного коригування видобутку... і рішення збільшити щомісячний загальний видобуток на 0,4 млн барелів на добу в березні 2022 року відповідно до графіка, що додається", — сказано в повідомленні.
У січні ціни на нафту підскочили до максимуму з жовтня 2014 року.