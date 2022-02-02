Навантаження на електромережу в Київській області зросло вдвічі

За останній рік вдвічі зросло навантаження на електромережу Київської області в години пікового споживання. Це призвело до збільшення кількості аварійних ситуацій.﻿ Про це в рамках круглого столу Energy Freedom заявив генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда, повідомляє Обозреватель.

"Більшість людей переходять на електроопалення. Відповідно зростає коефіцієнт одночасності навантаження. І якщо наша мережа була розрахована на коефіцієнт 0.2, зараз він становить 0.5. Мережі не витримують та виходять з ладу. Але ми розуміємо наші проблеми, над ними працюємо, виявляємо вузькі місця і все робимо для того, щоби оперативно реагувати" , – зазначив генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда.

За його словами, головною причиною цього є зростання ціни на газ.

Ще один чинник, що суттєво впливає на аварійні відключення – зношеність мереж, що складає 70% по країні.

Віталій Шайда зазначає, що сьогодні треба значні кошти і досить багато часу, щоб оновити мережі:

"Завдяки RAB-тарифу, що в 2021 році з’явився, наші інвестиції збільшилися в 2 рази. На сьогодні ми будуємо нові мережі, модернізуємо існуючі" , - заявив Шайда.

Водночас генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі назвав й інші причини аварійних відключень, які не носять сезонного характеру. Так, за словами очільника компанії, найчастіше аварії трапляються через падіння дерев на лінії електропередачі. Щоби зменшити вплив такого чинника компанія прокладає кабелі в найбільш уразливих ділянках повітряних ліній електропередач та разом з Облдержадміністрацією, лісовими господарствами та територіальними громадами розчищає зелені насадження.