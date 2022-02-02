Кабмін затвердив національний план вакцинації на 2022 рік

Кабмін затвердив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 року. Документ передбачає бустерні дози, охоплення щепленнями дітей і підлітків від 12 до 18 років, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як йдеться в плані, стратегія вакцинації проти COVID-19 у 2022 році буде полягати у:

ревакцинації тих, хто вже отримав базовий курс щеплення минулого року;

вакцинації тих, хто ще не зробив щеплення;

охоплення щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Згідно з документом, до кінця 2022 року обов'язок обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх і не менше 70% дорослих, включаючи 80% українців старше 60 років. Особлива увага звертається на тих, хто знаходиться в групі ризику.

Крім того, державні адміністрації мають забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

У Національному плані з’явилась норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на цей рік.