Кабмін затвердив національний план вакцинації на 2022 рік

Кабмін затвердив національний план вакцинації на 2022 рік

Кабмін затвердив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 року. Документ передбачає бустерні дози, охоплення щепленнями дітей і підлітків від 12 до 18 років, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як йдеться в плані, стратегія вакцинації проти COVID-19 у 2022 році буде полягати у:

  • ревакцинації тих, хто вже отримав базовий курс щеплення минулого року;
  • вакцинації тих, хто ще не зробив щеплення;
  • охоплення щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Згідно з документом, до кінця 2022 року обов'язок обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх і не менше 70% дорослих, включаючи 80% українців старше 60 років. Особлива увага звертається на тих, хто знаходиться в групі ризику.

Крім того, державні адміністрації мають забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

У Національному плані з’явилась норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на цей рік.

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