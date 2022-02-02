Арахамію звинуватили у збиранні грошей із бізнесу на "чорну касу" СН

Ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль звинуватив керівника парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію у тому, що Арахамія збирає з бізнесменів гроші на розвиток партії у "чорну касу", повідомляє Сьогодні.

Таку заяву Москаль озвучив в ефірі телеканалу Україна 24.

Як зазначив ексголова ОДА, Національне антикорупційне бюро має з'ясувати,

" з яких коштів щомісяця і за що цим неукам (партії "Слуга народу" . - ред. ) дається від 20 до 50 тисяч, де це береться? "

Москаль стверджує, що "Арахамія, керівник цієї фракції, дивиться, де взяти гроші на "чорну касу".

За його словами, триває активне наповнення "чорної каси" "слугами народу", а гроші йдуть на підкуп депутатів та політологів, "які зе-пропаганду проводять у маси".

"Ціла купа ботоферм. Після мого виступу ці боти на мене кидатимуться, як бродячий собака. Вони розуміють, що наступного року вибори. Народ їх обирати не хоче, потрібні великі кошти. Почали збирати гроші" , – заявив Москаль.

Ексголова ОДА заявив, що кошти збирають із "Сільпо", "Нової пошти" та інших великих компаній.