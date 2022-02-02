Шольц анонсував поїздку до Москви на зустріч з Путіним

Німецький канцлер Олаф Шольц має намір відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Однією з центральних тем стане загроза вторгнення Росії в Україну, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

"Ситуація дуже серйозна. Не можна випускати з уваги той факт, що до кордону з Україною перекинуто велику кількість солдат. Тому дуже важливо бути гранично ясним в тому, що напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну" , - заявив Шольц.

За його словами, він найближчим часом проведе переговори з Путіним, але спочатку буде візит до США.

"Справа в тому, що тут відбувається узгоджена політика і ми приймаємо добре підготовлені рішення" , - зазначив канцлер і додав, що "виступатиме в Москві з необхідних питань".

Зазначимо, до цього Шольц говорив, що переговори з Росією повинні послужити поштовхом для врегулювання ситуації навколо України.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон не виключає зустріч з Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати в Росію.