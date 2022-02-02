Білорусь заблокувала постачання в Україну нафтопродуктів з Литви

Білорусь прийняла рішення про заборону залізничного транзиту своєю територією цілої групи товарів, у тому числі й нафтопродуктів, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

"Нами прийнято рішення про заборону перевезень транзитом по своїй території нафтопродуктів, хімічних і мінеральних добрив, завантажених на станціях Литовських залізниць, що прямують з Литви, по території Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн т на суму більше $1 млрд щороку" , — сказав він.

"Прямі збитки Клайпедського порту, Литовських залізниць та інших учасників литовського ланцюжка поставок ще довго підраховуватимуть, але вже зараз ясно, що вони обчислюються сотнями мільйонів євро. Багатомільйонні втрати очікуються за судовими позовами, які вже пред'явлені Литві, і штрафним санкціям. Білорусь залишає за собою право на подальші дії економічного характеру" , — наголосив Глаз.

У МЗС Білорусі висловили жаль, що серйозних витрат зазнає багатотисячний колектив Литовських залізниць, представники бізнесу та прості литовці.

Варто зазначити, що близько 10% бензину та дизельного палива на ринку України поставлено з Литви.

Нагадаємо, що компанія "Литовські залізниці" підписала договір з "Білоруськалієм" навесні 2018 року, він має діяти до кінця 2023 року. Згідно з угодою через Литву та Клайпедський порт перевозиться близько 11 млн. тонн білоруських добрив.

12 січня литовський уряд підтвердив цей висновок і ухвалив, що контракт має бути розірваний з 1 лютого. З цього дня має бути зупинено і транзит білоруських добрив через Литву.

28 січня білоруська державна компанія "Білоруська", яка опинилася під санкціями США, оскаржила рішення уряду Литви про розірвання її довгострокового контракту на транзит Литовською залізницею.