Байден пояснив рішення про перекидання додаткових військових США в Європу

Президент США Джо Байден пояснив рішення про перекидання додаткових американських військових до Європи. За його словами, це повністю відповідає тому, що він раніше говорив російському лідеру Володимиру Путіну, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Байден сказав мені, що його рішення про розміщення військ повністю відповідає тому, що він говорив Путіну з самого початку" , - написала кореспондента телеканалу CNN Кейтлан Коллінз в Twitter.

Biden tells me his decision to deploy troops is “totally consistent” w/ what he’s told Putin since the beginning. “As long as he’s acting aggressively, we are going to make sure we reassure our NATO allies in Eastern Europe that we’re there and Article 5 is a sacred obligation.” — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 2, 2022

За її словами, Байден попереджав Путіна, що якщо Росія продовжить діяти агресивно, то США переконають партнерів по НАТО у своїй присутності в Східній Європі.

"Ми там і стаття 5 (договору НАТО про колективну безпеку - ред.) є священним зобов'язанням" , - додав американський президент.

Напередодні Джо Байден схвалив розгортання в Східній Європі додаткових військ США. У Білому домі заявили, що це рішення не засноване на нових розвіданих, а прийнято після консультацій з союзниками.