SpaceX запустила ракету з супутником для розвідки США

Американська компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon-9 у рамках місії NROL-87. Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Лента.Ру.

Запуск із військово-повітряної бази Ванденберг у штаті Каліфорнія відбувся о 21:28 за київським часом. Зазначається, що після відділення перший ступінь ракети в автоматичному режимі повернеться на майданчик, розташований на космодромі.

Як пишуть ЗМІ, супутник призначений для потреб Національного управління військово-космічної розвідки США. Деталі місії не наводяться.