Павільйони кіностудії Довженка у центрі Києва віддають в оренду
Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив аукціон на оренду знімальних павільйонів кіностудії імені Олександра Довженка. Здавати їх мають мають намір на п'ять років за 581 тисячу гривень на місяць, повідомляє Обозреватель.
Інформація про об'єкт, що розташований у Києві на проспекті Перемоги 44, оприлюднена на Prozorro. Під оренду виділено 2,6 тисяч квадратних метрів з 8 тисяч квадратів від загальної площі всього корпусу.
Йдеться про павільйони 7 та 8, а також п'ять гримерних на першому поверсі.
Умовою для оренди є проведення телевізійних зйомок.
Аукціон має завершитися 14 лютого. У ФДМУ зазначили, що він був оголошений з найвищою стартовою ціною.
Раніше глава ФДМУ заявляв, що у 2021 році оренда держмайна принесла Україні 1,6 мільярда гривень, що є найбільшою сумою за всю історію країни.