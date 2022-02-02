Павільйони кіностудії Довженка у центрі Києва віддають в оренду

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив аукціон на оренду знімальних павільйонів кіностудії імені Олександра Довженка. Здавати їх мають мають намір на п'ять років за 581 тисячу гривень на місяць, повідомляє Обозреватель.

Інформація про об'єкт, що розташований у Києві на проспекті Перемоги 44, оприлюднена на Prozorro. Під оренду виділено 2,6 тисяч квадратних метрів з 8 тисяч квадратів від загальної площі всього корпусу.

Кіностудія Довженка розташована на проспекті Перемоги. Джерело: Google Maps

Йдеться про павільйони 7 та 8, а також п'ять гримерних на першому поверсі.

Аукціон.

Умовою для оренди є проведення телевізійних зйомок.

Приміщення кіностудії Довженка, які здають в оренду. Джерело: ФДМУ

Аукціон має завершитися 14 лютого. У ФДМУ зазначили, що він був оголошений з найвищою стартовою ціною.

Приміщення кіностудії Довженка, які здають в оренду. Джерело: ФДМУ

Приміщення кіностудії Довженка, які здають в оренду. Джерело: ФДМУ

Приміщення кіностудії Довженка, які здають в оренду. Джерело: ФДМУ

Раніше глава ФДМУ заявляв, що у 2021 році оренда держмайна принесла Україні 1,6 мільярда гривень, що є найбільшою сумою за всю історію країни.