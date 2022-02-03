Обстріл КПВВ "Гнутове": військовий дивом залишився живим

Під час обстрілу російськими окупантами по КПВВ "Гнутове" осколок потрапив у військового ДПСУ. Його від поранення врятували документи в кишені, повідомляє Українська правда.

За даними пресслужби ООС﻿﻿, в одного воїна потрапив уламок, який застряг у посвідченні військовослужбовця.

Він розповів, що у нагрудній кишені лежало посвідчення, паспорт та жетон. Уламок пробив паспорт та погнув жетон. За словами військового, посвідчення зупинило уламок.

В ООС зазначають, що для обстрілу цього дорожнього коридору бойовики використали літальний апарат, з якого скинули ВОГ-17.

Також протягом доби 2 лютого у напрямку Талаківки окупанти відкривали вогонь з гранатометів.