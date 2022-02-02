Президент телеканалу CNN пішов у відставку через службовий роман

У середу, 2 лютого, президент телеканалу CNN Джефф Цукер оголосив, що залишає свою посаду. У листі до колег він пояснив свій відхід тим, що своєчасно не поінформував начальство про свої відносини з колегою, які відбувалися "за взаємною згодою", повідомляє NEWSru.co.il.

Про роман Джеффа Цукера стало відомо під час розслідування щодо колишнього телеведучого CNN Кріса Куомо.

55-річний Цукер очолює компанію із 2013 року. До цього він майже 25 років працював у телекомпанії NBC, пройшовши шлях від пересічного співробітника до голови телеканалу.