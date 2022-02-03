У Раді заявили про готовність зменшити кількість нардепів

Проєкт закону, який передбачає зменшення кількості депутатів Верховної Ради вже готовий до голосування в парламенті. Його ініціатором виступив глава української держави Володимир Зеленський, повідомляє Обозреватель.

Про це сказав Олександр Корнієнко, заступник голови ВР, передає пресслужба парламенту. Йдеться про документ №1017, яким кількість нардепів зменшується до трьохсот (з 450).

За словами політика, для того, щоб зазначений законопроєкт ухвалили, за нього мають віддати голоси 300 народних обранців. При цьому, до голосування проєкт, як сказав Корнієнко, повністю готовий.

Окрім зменшення кількості нардепів, проєкт закону фактично запровадить в Україні пропорційну виборчу систему з відкритими списками. На переконання заступника очільника Ради, вона є найбільш прийнятною для держави. Водночас він наголосив на дотриманні принципу представництва територій і зв'язку обранців із виборцями.

Корнієнко додав, що чинне законодавство про партії є застарілим і його необхідно оновити, оскільки воно не дає змогу політичним партіям працювати на територіях, окрім як відкривати приймальні та орендувати приміщення.