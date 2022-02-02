Напад на палац президента в Гвінеї-Бісау: названа кількість загиблих
В результаті спроби державного перевороту у Гвінеї-Бісау загинули люди. Як відомо, 2 лютого президент країни Умару Сісоку Ембало повідомив про те, що його намагалися вбити, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
За інформацією французьких ЗМІ, зараз в країні розслідують вбивство 11 осіб, які були застрелені в момент нападу на президента.
Серед загиблих числяться шість солдатів. Однак точно невідомо, до якої зі сторін належать бійці - чи то вони нападали на президента, чи то захищали його.
Сам Ембало не постраждав під час п'ятигодинної перестрілки. Він назвав напад змовою з метою повалення уряду.
Напад на урядові будівлі стався в той момент, коли Ембало і його прем'єр-міністр були присутні на засіданні Кабінету міністрів.