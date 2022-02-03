Шольц вважає, що ФРН реанімувала "нормандський формат"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що новому уряду ФРН вдалося за відносно короткий період реанімувати "нормандський формат" переговорів щодо української ситуації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам справді вдалося вдихнути у цей формат життя, у його рамках відбулося вже багато переговорів" , - сказав Шольц у середу ввечері в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

До "нормандської четвірки" входить Німеччина, Франція, Україна та Росія. Передбачається, що чергова зустріч формату на рівні політрадників відбудеться наступного тижня.