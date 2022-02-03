У США назвали можливу причину "гаванського синдрому"

Можливою причиною «гаванського синдрому» в американських посадових осіб міг стати зовнішній вплив як імпульсів електромагнітної енергії або ультразвуку. Такого висновку дійшло розвідувальне співтовариство США, повідомляє Лента.Ру.

Як йдеться у матеріалах CNN, розслідуванням причин «аномальних інцидентів зі здоров'ям» займається спеціально створена комісія. До експертної групи увійшли експертна група, що складається з науковців, медичних та інженерних фахівців, які мають доступ до секретної інформації.

У розвідувальному суспільстві наголосили, що до завдання комісії входить лише визначення причини недуги американських дипломатів, а не встановлення винних.

Раніше ЦРУ опублікувало проміжний звіт у цій справі. Згідно з матеріалами, експерти вважали за малоймовірне проведення подібної глобальної кампанії проти офіційних осіб США Росією або іншими державами.