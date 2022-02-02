Макрон припустився зустрічі з Путіним через Україну

Президент Франції Еммануель Макрон не відкидає зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним через ситуацію навколо України. Він також озвучив можливість подорожі до Росії, повідомляє Корреспондент.

Як передає France 24, Макрон заявив, що "найближчим часом" поговорить зі своїм американським колегою Джо Байденом про ситуацію біля кордонів України. При цьому він висловив готовність вирушити до Москви на зустріч із Путіним.

"Я нічого не виключаю" , - сказав Макрон журналістам, маючи на увазі можливість поїздки до Росії для пошуку дипломатичного вирішення кризи.

Проте французький глава держави додав, що його плани залежатимуть від прогресу, досягнутого у майбутніх телефонних переговорах зі світовими лідерами.