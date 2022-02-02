Пентагон озвучив причини перекидання військ до Європи

Сполучені Штати ухвалили рішення про перекидання американських військ до Європи через відсутність ознак деескалації напруженості з боку Росії. Про це заявив голова прес-служби Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Корреспондент.

"Очевидно, що російське керівництво не продемонструвало ознак деескалації, що спричинило занепокоєння серед наших союзників по НАТО, зокрема, на східному фланзі" , - сказав він.

Кірбі додав, що американські союзники межують із Росією, а до рішення щодо перекидання сил підштовхнули заходи випередження.

Зокрема президент США Джо Байден заявив, що рішення про перекидання військ до Східної Європи відповідає тому, що він говорив президенту РФ Володимиру Путіну "від самого початку".

"Байден сказав мені, що його рішення перекинути війська "повністю відповідає" тому, що він говорив Володимиру Путіну від початку" , - написала у своєму Twitter журналістка CNN Кейтлен Коллінз.

Вона навела слова американського лідера:

"Поки він діє агресивно, ми підтримуватимемо наших союзників по НАТО у Східній Європі, показуватимемо їм, що ми з ними і що стаття 5 (про спільну оборону) - це святе зобов'язання".