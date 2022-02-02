У Києві активісти вимагали санкцій проти каналу НАШ

У Києві активісти вимагали санкцій проти каналу НАШ

У Києві активісти вимагали застосувати санкції проти телеканалу "НАШ" та його власника Євгена Мураєва, повідомляє Укрінформ.

Під офісом телеканалу на вулиці Жилянській зібралося понад півтори сотні людей. Вони тримали плакати з написами "НАШ – не наш", "Нова формула України = Мураєв + в'язниця", "Зброя Кремля – в центрі столиці". Біля входу в офіс телеканалу спалили відро з ватою, на якому була фотографія Мураєва.

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Активісти вимагали санкцій проти Мураєва "як російського агента", закриття телеканалу "НАШ", а також ухвалення Верховною Радою закону про колабораціонізм та запровадження кримінальної відповідальності за заперечення факту російської агресії.

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На завершення акції її учасники запалили фаєри та розбризкали червону фарбу на рекламний банер каналу.  На місці працювала Національна поліція та поліція діалогу, лише близько 25 співробітників.

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