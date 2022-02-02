У Києві активісти вимагали санкцій проти каналу НАШ

У Києві активісти вимагали застосувати санкції проти телеканалу "НАШ" та його власника Євгена Мураєва, повідомляє Укрінформ.

Під офісом телеканалу на вулиці Жилянській зібралося понад півтори сотні людей. Вони тримали плакати з написами "НАШ – не наш", "Нова формула України = Мураєв + в'язниця", "Зброя Кремля – в центрі столиці". Біля входу в офіс телеканалу спалили відро з ватою, на якому була фотографія Мураєва.

Активісти вимагали санкцій проти Мураєва "як російського агента", закриття телеканалу "НАШ", а також ухвалення Верховною Радою закону про колабораціонізм та запровадження кримінальної відповідальності за заперечення факту російської агресії.

На завершення акції її учасники запалили фаєри та розбризкали червону фарбу на рекламний банер каналу. На місці працювала Національна поліція та поліція діалогу, лише близько 25 співробітників.