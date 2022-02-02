В Україну доставили ковідну гумдопомогу з Польщі

В Україну прибуває черговий вантаж гумдопомоги від Польщі для боротьби з COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ.

"2 лютого чергова колона вантажівок прибуває в Україну для доставки допомоги, яку Урядове агентство стратегічного розвитку, яке працює в рамках Міністерства закордонних справ Республіки Польща, передає Державній службі з надзвичайних ситуацій" , - інформує ДСНС .

У ДСНС зазначили, що вантаж вагою близько 38 тонн включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Все це передається на запит української сторони для боротьби з COVID-19.

Від пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" вантажівки супроводжують рятувальники ДСНС.