Пожежа у багатоповерхівці Кропивницького: поліція розпочала розслідування

У місті Кропивницький сталася пожежа у багатоповерхівці, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє дітей постраждали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби поліції Кіровоградської області, внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Ще двоє дітей 8 та 12 років отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

З метою розслідування обставин інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України „Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки”.

У пресслужбі повідомили, що на місці події чергують поліцейські, щоб підтримувати правопорядок та зберегти майно громадян.