Рада нацоборони Естонії обговорила Україну

Естонія попереджає, що вторгнення Росії в Україну торкнеться всієї Європи. Відповідну заяву зробили на спільній пресконференції президент Алар Каріс і прем'єр-міністр Кая Каллас, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За словами Каріса, Рада національної оборони обговорила на засіданні ескалацію напруженості в Україні, передають естонські ЗМІ. Він зазначив, що в разі вторгнення Росії, це торкнеться всієї Європи, тому Естонія повинна бути готова і співпрацювати з союзниками.

Він зазначив, що Росія прагне підпорядкувати собі якомога більше країн, хоча Радянського Союзу більше не існує.

"Росія набирає військову готовність для повторного нападу на одного зі своїх сусідів і поставила перед собою мету змінити прозахідний курс України" , - сказав президент.

Каріс зазначив, що прямої військової загрози Естонії немає і Естонія як член НАТО добре захищена. Разом з тим, відновлення російських військових дій на Україні торкнеться всієї Європи. Це призведе до потоків біженців, до кібератак, до економічних проблем.

Президент Естонії підкреслив, що його країна весь цей час підтримувала Україну і зараз знайшла можливості надати практичну підтримку.

"Для України важливо зберегти обраний демократичний шлях. Ми працювали над готовністю Естонії, уряд прийняв рішення про додаткові інвестиції і готує заходи, які допоможуть краще підготуватися до різних ситуацій" , - сказав Каріс.

Оскільки Естонія є членом НАТО, то їй потрібно підтримувати спільні заяви, які просувають учасники Альянсу. Друге - важливо підтримувати Україну всіма силами. Наприклад, Естонія може тримати питання України на високому рівні серед своїх союзників і ділитися зброєю і власними ноу-хау. Третім кроком є підвищення обороноздатності самої Естонії.