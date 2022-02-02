У Держдепі назвали умови ефективних переговорів з РФ

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові обговорювати безпекові питання з Росією без попередніх умов, але в умовах базування російських військ біля українських кордонів цей діалог не принесе бажаного ефекту, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми можемо розмовляти, попередніх умов для діалогу немає, але це ні до чого не призведе, якщо дипломатія не вестиметься у ширшому контексті деескалації ситуації" , — заявив Прайс на брифінгу у Держдепі.

Він також зазначив, що Вашингтон найближчим часом очікує на реакцію Москви на свою відповідь щодо пропозиції Росії стосовно гарантій безпеки.

Прайс висловив припущення, що після отримання відповіді від Росії можуть відбутися чергові дипломатичні контакти сторін. При цьому Прайс запевнив, що США вестимуть їх у тісному контакті зі своїми союзниками.