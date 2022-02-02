Посол Мельник назвав політику Берліна "страусиною"
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину зупинити страусину політику та звернувся до бундес-канцлера Олафа Шольца з черговим закликом надати Україні оборонну зброю, повідомляє Дзеркало тижня.
Напередодні візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Росії, про що він повідомив в етері телеканалу ZDF, Андрій Мельник опублікував наступний твіт:
“Україна вимагає надання німецької оборонної зброї та розчарована “світлофорною коаліцією”. Ця страусина політика в Німеччині має припинитися”, — написав Мельник у своєму Twitter, звертаючись до Шольца, з посиланням на своє інтерв'ю heutejournal на тому ж телеканалі ZDF.