Стала відома дата отримання Javelin від Литви

Україна очікує на постачання з Литви протитанкових ракетних комплексів Javelin 12 лютого, після візиту прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте, повідомляє Дзеркало тижня.

"10-11 лютого в Україну приїде з офіційним візитом прем'єр-міністр Литви. 12-13 лютого з Литви в Україну почнуть відправку "Джавелінів" , - написав депутат Верховної Ради від партії ЄС Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі".

У січні країни Балтії отримали всі дозволи від США для перекидання в Україну високотехнологічної зброї. Зокрема повідомлялося про те, що Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.