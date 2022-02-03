Кулеба подякував країнам за підтримку громад, постраждалим від РФ

Глава МЗС подякував США, Великій Британії, Канаді, Швеції та Швейцарії за створення фонду для пом'якшення дестабілізуючого впливу Росії у південних та східних регіонах України, повідомляє Укрiнформ.

"Вдячні Канаді, Швеції, Швейцарії, Великій Британії та США за створення Партнерського фонду для стійкої України, багаторічної програми за участю кількох донорів, очолюваної Великою Британією, на суму до 35 мільйонів фунтів стерлінгів" , - написав Кулеба у Твітері.

Очільник МЗС назвав створення фонду своєчасною підтримкою стійкості України та громад у південних і східних регіонах.

Ідеться про фонд "Партнерство за сильну Україну", який є спільною ініціативою Кабміну та міжнародних партнерів: Великої Британії, Канади, Швеції, Швейцарії та США. На старті для перших проєктів його бюджет становить 35 млн фунтів стерлінгів або $47 млн.

Цього року фонд "Партнерство за сильну Україну" профінансує чотири проєкти, серед яких – термомодернізація житла у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.