У Харківському СІЗО повісився 18-річний ув'язнений

У державній установі "Харківський слідчий ізолятор" виявили повішеним ув’язненого, повідомляє УНІАН.

Як інформує у Telegram Офіс Омбудсмена України, на підставі інформації про скоєння самогубства в ізоляторі за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працівники відділу регіонального представництва в східних областях Сергій Кузьменко та Андрій Бохвалов здійснили моніторинговий візит до СІЗО з метою перевірки додержання прав утримуваних осіб.

"За повідомленням керівництва СІЗО, о 06:18 під час чергового обходу камер черговим молодшим інспектором з камери надійшов виклик та було повідомлено, що ув’язнений скоїв самогубство шляхом повішення на простирадлі, закріпленого на внутрішніх ґратах вікна. На сигнал "Тривога" прибув черговий фельдшер, який розпочав реанімаційні заходи. Після прибуття працівників бригади швидкої невідкладної допомоги о 06:35 була констатована біологічна смерть" , - йдеться у повідомленні.

В Офісі Омбудсмана додали, що померлим виявився ув’язнений, 2004 року народження, який прибув до установи у 2021 році. Утримувався з трьома неповнолітніми.

"Скарг щодо умов утримування та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходило" , - розповіли у відомстві.

Наразі на місці працюють органи поліції та прокуратури. За даним фактом адміністрацією СІЗО підготовлено та направлено матеріали до відповідних органів, проводиться службова перевірка.