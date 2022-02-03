Французькі війська можуть покинути Малі
Франція розглядає можливість виведення своїх військ з Малі. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
За його словами, найближчими днями відбудуться консультації з союзниками. Після цього французький уряд прийме рішення про те, чи продовжувати свою довгострокову військову присутність в Малі, пишуть західні ЗМІ. Основна увага в ході дебатів була приділена тому, як триватиме боротьба з тероризмом в регіоні Сахеля. Він не виключив виведення француських військ з Малі.
За його словами, умови для продовження перебування в Малі змінилися.
"Ситуація не може залишатися колишньою сьогодні. Тому нам потрібні консультації, щоб адаптуватися до нової ситуації, створеної приходом до влади в Малі хунти", — сказав Ле Дріан.