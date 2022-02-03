Макрон та Байден обговорили обстановку біля кордонів України

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із французьким колегою Еммануелем Макроном, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією пресслужби Білого дому, лідери двох країн обговорили ситуацію навколо України та нарощування військ Росії на кордоні з нею. Байден та Макрон підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім цього президенти США та Франції домовилися продовжити тісну координацію щодо дипломатичної взаємодії, а також у підготовці та запровадженні «швидких та серйозних економічних санкцій» щодо Росії у разі вторгнення в Україну.

Зазначається, що команди двох країн підтримуватимуть тісний зв'язок, у тому числі з союзниками з НАТО та партнерами з ЄС.