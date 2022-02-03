США готують Україні новий транш фіндопомоги
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Байдена розробляє проєкт надання Україні нового пакету економічної допомоги, повідомляє Дзеркало тижня.
Про це вона розповіла під час брифінгу у Білому домі. За словами Псакі, домовленості про економічну підтримку України було досягнуто під час останньої телефонної розмови між президентами США та України Джо Байденом та Володимиром Зеленським:
“Ми справді обговорювали з українцями пакет економічної допомоги. Наразі переговори щодо цього пакету проводять члени нашого уряду і вони розробляють послідовність кроків щодо зазначеної фінансової підтримки”, — сказала Псакі.