Одеський суд відправив за ґрати росіянина, який зарізав двох людей

Суворовський районний суд Одеси засудив до 10 років ув’язнення росіянина, який зарізав двох людей. Чоловік скоїв злочин на очах у дитини, біля садочка, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Фігурант – уродженець Узбекистану, громадянин Російської Федерації.

Встановлено, що у 25 серпня 2020 року він прямував до своєї співмешканки, яка працює у дитячому садку. Перебуваючи у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Добровольського, він посварився із двома незнайомими чоловіками. Під час сварки він дістав зі свого рюкзака ножа і вбив обох опонентів, завдавши їм по кілька ударів. Вбивство було скоєно навпроти згаданого дитсадка.

Після скоєного фігурант залишив місце події, зайшов до найближчого під'їзду, переодягнуся у речі, що були в його рюкзаку, та виїхав за місто до лісової смуги. Також він розповів у суді, що на дереві біля місця події сидів підліток, який бачив, що відбувається.

Ножа росіянин викинув у сміттєвий бак, а наступного дня повернувся до Одеси до співмешканки, зібрав свої речі та поїхав у Миколаївську область, де через чотири дні був затриманий співробітниками поліції.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.