Одеський суд відправив за ґрати росіянина, який зарізав двох людей

Одеський суд відправив за ґрати росіянина, який зарізав двох людей

Суворовський районний суд Одеси засудив до 10 років ув’язнення росіянина, який зарізав двох людей. Чоловік скоїв злочин на очах у дитини, біля садочка, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Фігурант – уродженець Узбекистану, громадянин Російської Федерації.

Встановлено, що у 25 серпня 2020 року він прямував до своєї співмешканки, яка працює у дитячому садку. Перебуваючи у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Добровольського, він посварився із двома незнайомими чоловіками. Під час сварки він дістав зі свого рюкзака ножа і вбив обох опонентів, завдавши їм по кілька ударів. Вбивство було скоєно навпроти згаданого дитсадка.

Після скоєного фігурант залишив місце події, зайшов до найближчого під'їзду, переодягнуся у речі, що були в його рюкзаку, та виїхав за місто до лісової смуги. Також він розповів у суді, що на дереві біля місця події сидів підліток, який бачив, що відбувається.

Ножа росіянин викинув у сміттєвий бак, а наступного дня повернувся до Одеси до співмешканки, зібрав свої речі та поїхав у Миколаївську область, де через чотири дні був затриманий співробітниками поліції.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

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