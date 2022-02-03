Росії передбачили обвал фондового ринку, у разі нападу на Україну

Аналітики BCS Global Markets зробили прогноз, згідно з яким, у разі переходу конфлікту з Україною у військову площину та наступними за ним санкціями від ЄС та США, російський фондовий ринок значно втратить у прибутковості, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з матеріалами Forbes, індекс Мосбіржі, за прогнозами аналітиків, опуститься нижче за 3000 пунктів і шанси на його відновлення з'являться не раніше 2023 року.

Крім того, у разі вторгнення Росії в Україну курс долара в РФ підвищиться до 103 рублів, вважають аналітики BCS Global Markets. Курс євро ж становитиме не менше 117 рублів. Експерти пов'язують очікуване катастрофічне падіння рубля із санкціями Заходу, які будуть запроваджені проти Росії, у разі початку війни з Україною.