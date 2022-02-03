Пентагон прокоментував "злиту" відповідь щодо гарантій безпеки

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що раніше опублікований у ЗМІ текст, справді є письмовою відповіддю США Росії на її пропозиції щодо "гарантій безпеки", повідомляє Корреспондент.

Про це Кірбі сказав на брифінгу у середу, 2 лютого. Він підкреслив, що цей витік підтвердив відсутність відмінностей між публічними заявами США та їхньою позицією на закритих переговорах.

"Пропозиції США опинилися у європейських ЗМІ. Ми не оприлюднили цей документ. Але тепер, коли його побачив увесь світ, можна зрозуміти, що ми маємо рацію, коли говоримо: немає відмінностей між нашими публічними заявами та нашою позицією на закритих переговорах" , - зазначив Кірбі.

Він також сказав, що не має наміру публічно зупинятися на пропозиціях США щодо переговорів.