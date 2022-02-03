Ринок енергетики ЄС закликали готуватися до геополітичних ускладнень

У грудні ціни на електрику та газ у Європі досягли історично високого рівня, і хоча зараз відзначається деяке зниження вартості газу, ситуація на енергетичному ринку, як і раніше, складна. Про це заявила член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ціни залишаються дуже високими, ринки дуже волатильні за невизначеностей, пов'язаних з геополітичною напруженістю" , - сказала Сімсон, виступаючи в середу з відеозв'язку на слуханнях у комітеті з промисловості, наукових досліджень та енергетики Європейського парламенту.

За її оцінкою, приблизно половина прогнозованої нинішнього року інфляції в ЄС пов'язана з високими цінами на енергію. Спостерігається також скорочення обсягів газу у сховищах. Наразі вони менші на 10%, ніж в той самий час у 2021 році. Крім того, єврокомісар відзначила скорочення потоку газу "майже наполовину" білоруським та українським маршрутами, яке викликало реверсні поставки з Німеччини до Польщі протягом п'яти тижнів до вечора вівторка.

"Це нас непоко﻿їть" , - зазначила Сімсон.

Проте при цьому, продовжила вона, спостерігалися свідчення "стійкості та здатності союзу реагувати у зв'язку зі зменшенням потоку з Росії", використовуючи збільшення імпорту ЗПГ. У ЄС достатньо терміналів для доставки такого газу, і на цей час було закуплено його рекордні обсяги.

"Європа може розраховувати на диверсифіковану газову інфраструктуру, яка чудово функціонує, що дозволяє врівноважувати та компенсувати часткове зменшення надходження трубопровідного газу" , - пояснила член ЄК.

Однак, за її словами, ЄС прагне бути готовим "до будь-якого можливого сценарію". Група оцінки ризиків, у якій беруть участь усі держави-члени, здійснює аналіз ситуації, його результати будуть опубліковані в середині лютого.

"Політичне питання, на яке треба відповісти, полягає в тому, чи добре і надійно оснащений союз, щоб протистояти зростанню цін або надзвичайно високим цінам, якщо геополітична ситуація погіршиться" , - заявила Сімсон.

Вона, зокрема, розповіла про плани Брюсселя щодо підтримки споживачів у Європі на випадок посилення ситуації. Єврокомісар також повернулася до ідеї добровільного механізму спільних закупівель газу державами-членами, нагадала про вивчення можливостей розширення використання альтернативних джерел газового імпорту, згадавши контакти з Катаром та майбутні поїздки до Азербайджану та США.