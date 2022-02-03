Сенат США погоджує превентивні санкції проти РФ

У Комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США впритул наблизилися до угоди між демократами та республіканцями щодо законопроєкту про "превентивні санкції" проти Росії через ситуацію навколо України, повідомляє Корреспондент.

Про це заявила в середу сенатор Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир), виступаючи у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Її виступ транслювався онлайн.

"Ми дуже близькі до досягнення угоди між головою та старшим республіканцем комітету із закордонних справ по законопроєкту, який розгляне можливість превентивних санкцій - таких, які ми зможемо ввести у відповідь на те, що ми вже бачили від Росії у тому, що стосується її агресивної поведінки" , - сказала вона.

Зі свого боку член комітету з міжнародних відносин республіканець Роб Портман зазначив, що документ, який буде прийнятий за двопартійної підтримки, передбачатиме різнопланову допомогу Україні.

За його словами, йдеться про те, щоб поділитися з Україною деякими передовими практиками, над якими працювали в США для захисту інфраструктури від кібератак. Крім того, Сполучені Штати можуть працювати як з неурядовими організаціями, так і з владою, щоб "протистояти брехні та пропаганді, які постійно поширюються і є частиною зусиль для дестабілізації".

Портман також наголосив, що США активно взаємодіють із Німеччиною та іншими країнами Європи з питання енергетичної безпеки.

"Сполучені Штати та наші союзники в усьому світі, включаючи Близький Схід, готові надати більше зрідженого газу та інших видів енергії. І це могло б допомогти зменшити залежність від російського газу" , - сказав сенатор.

При цьому він висловив переконання, що не слід чекати, поки Росія нападе, а вже потім запроваджувати санкції:

"Сенс у тому, щоб утримати Росію від цієї жахливої ​​помилки, наслідки якої були б руйнівними".