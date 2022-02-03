У Маріуполі тиктокер кидав з балкона сокиру заради переглядів

У Маріуполі Донецької області тіктокер задля "вірусного" відео для соцмереж кидав з балкона сокиру. Поліція вже знайшла блогера, повідомляє УНІАН.

За даними Нацполіції, інцидент стався 1 лютого. Хлопець опублікував у соцмережах ролик, на якому він кидає сокиру з балкона багатоповерхівки на подвір'я. Відео викликало хвилю негативу у мережі.

Ймовірно, хлопець хотів вцілити у дерево навпроти будинку, але сокира пролетіла повз. На щастя, у момент небезпечних зйомок під вікнами нікого не було.

Поліцейським тіктокер зізнався, що хотів зняти "вірусне" відео для соцмереж. Він також додав, що не мав на меті комусь заподіяти шкоду, а лише хотів "пожартувати".

"Я викинув сокиру у вікно, щоб зняти відео в TikTok. Я розумію, що я неправий, і я дуже перепрошую" , – сказав він.

Поліцейські склали адмінпротокол щодо 21-річного хлопця за дрібне хуліганство. Йому загрожує покарання від штрафу до виправних робіт та адміністративного арешту.