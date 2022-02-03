Україна та Нідерланди відкривають нові сторінки успіху - Зеленський
Візит до України прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте засвідчив появу нових сторінок успіху в партнерстві двох країн. Про це написав у Твіттері Володимир Зеленський, повідомляє Укрiнформ.
«Нідерланди - наш важливий партнер у межах ЄС та Альянсу, один з ключових торговельних партнерів у Європі та другий найбільший інвестор в українську економіку», - зазначив Президент.
За його словами, сьогодні у партнерстві України та Нідерландів з'явилися нові сторінки успіху.