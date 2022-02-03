Найдорожчий український футболіст здивував зміною іміджу

Один із лідерів збірної України з футболу Руслан Малиновський вирішив поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. 28-річний півзахисник італійської "Аталанти" відростив вуса й порівняв себе зі знаменитим нідерландським футболістом 1980-90-х Руудом Гуллітом, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в Twitter українець у середу, 2 лютого, виклав нове фото, на якому постав з акуратними вусами, стильною зачіскою й у великих сонцезахисних окулярах. У новому вигляді Руслан порадів теплій погоді в Бергамо (+17°С).

"Привіт, Бергамо! До календаря "Паніні" готовий" , – з гумором оголосив Малиновський.

Нагадаємо, саме "Паніні" багато років випускає картки уславлених футболістів минулого.

Вусатий Руслан. Джерело: Instagram футболіста

За кілька годин після першого кадру наш земляк опублікував фотографію Гулліта зі схожими вусами та його особливою зачіскою.

"Наступний крок" , – написав Руслан, ймовірно, анонсуючи швидку зміну й зачіски.

Руслан "косить" під Гулліта. Джерело: Twitter Малиновського

Тим часом, "Аталанта" оголосила гол українця у ворота "Наполі" найкращим голом команди у грудні 2021 року. Руслан у своєму стилі вразив ворота неаполітанців ударом лівою ногою з льоту.

La ???? di #Malinovskyi a Napoli è il vostro Best Goal di dicembre! ???? Malina's ???? in Naples is your Best Goal from December! ???? Presented by https://t.co/1mQ8uWLPtM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/aKRCnBDmdN - Atalanta BC (@Atalanta_BC) January 31, 2022

Нагадаємо, уродженець Житомира виступає за "Аталанту" з літа 2019 року та є найдорожчим українським футболістом. Популярний сайт Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро. Щоправда, останнім часом Малина частіше проводить матчі на лаві запасних, ніж на полі.