Найдорожчий український футболіст здивував зміною іміджу
Один із лідерів збірної України з футболу Руслан Малиновський вирішив поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. 28-річний півзахисник італійської "Аталанти" відростив вуса й порівняв себе зі знаменитим нідерландським футболістом 1980-90-х Руудом Гуллітом, повідомляє Обозреватель.
На своїй сторінці в Twitter українець у середу, 2 лютого, виклав нове фото, на якому постав з акуратними вусами, стильною зачіскою й у великих сонцезахисних окулярах. У новому вигляді Руслан порадів теплій погоді в Бергамо (+17°С).
"Привіт, Бергамо! До календаря "Паніні" готовий", – з гумором оголосив Малиновський.
Нагадаємо, саме "Паніні" багато років випускає картки уславлених футболістів минулого.
За кілька годин після першого кадру наш земляк опублікував фотографію Гулліта зі схожими вусами та його особливою зачіскою.
"Наступний крок", – написав Руслан, ймовірно, анонсуючи швидку зміну й зачіски.
Тим часом, "Аталанта" оголосила гол українця у ворота "Наполі" найкращим голом команди у грудні 2021 року. Руслан у своєму стилі вразив ворота неаполітанців ударом лівою ногою з льоту.
Нагадаємо, уродженець Житомира виступає за "Аталанту" з літа 2019 року та є найдорожчим українським футболістом. Популярний сайт Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро. Щоправда, останнім часом Малина частіше проводить матчі на лаві запасних, ніж на полі.