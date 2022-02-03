Нова Зеландія відкриває кордони: названі дати

Нова Зеландія оголосила про план поетапного відкриття своїх кордонів. В уряді назвали дати для початку подорожей з різних країн, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

З 27 лютого жителі Нової Зеландії зможуть подорожувати без ізоляції з Австралії.

З 13 березня Країна відкриває двері для своїх громадян, які прибувають з інших країн світу, а також для деяких вакцинованих кваліфікованих робітників і туристів - все без карантину.

З 12 квітня країна дозволить прибути 5000 іноземним студентам.

Також зазначається, що у липні Нова Зеландія відкриє кордони для іноземців з безвізових країн, включаючи Австралію, США і Великобританію.

Решту світу поки що не запрошують відвідати Нову Зеландію. Це триватиме приблизно до жовтня. У жовтні прем'єр-міністр Джасінда Ардерн сподівається скасувати й ці обмеження.